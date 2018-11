Le imprese si alleano per spingere l’Alta velocità

ROMA Millecinquecento imprenditori sono attesi a Torino il 3 dicembre per protestare contro la politica dello stop ai cantieri e rilanciare il tema delle infrastrutture come priorità per il Paese. Sta esplodendo l’iniziativa preannunciata da Confindustria e che non a caso si svolgerà nella città simbolo dello scontro sulla Torino-Lione. Dopo l’annuncio in questi giorni si è lavorato molto per allargare alla massima partecipazione possibile l’iniziativa. Non c’è ancora alcun annuncio ufficiale, e non c’è neanche un «titolo», uno slogan, da dare alla giornata di Torino. Ma informalmente arriva la conferma che c’è l’adesione di Confcommercio, che prevede la presenza del presidente Carlo Sangalli. Così come ci sarà Confartigianato, anche in questo caso con il leader nazionale Giorgio Merletti. Ci saranno i costruttori dell’Ance. E parteciperanno a livello nazionale, con i loro leader, anche Confesercenti e Cna. In campo anche il mondo delle Cooperative che per il momento, come LegaCoop e FederCooperative ha scelto di aderire solo a livello di organizzazioni territoriali locali, con Legacoop e Confcooperative. E c’è un tentativo, ancora senza risposta, di coinvolgere anche i sindacati di categoria: è fredda la Cgil, ma potrebbe arrivare un segnale di adesione, almeno a livello locale, dai sindacati dell’edilizia che fanno riferimento a Cisl e Uil. È critico il candidato a diventare il prossimo leader della Cgil, Maurizio Landini, che auspica un approccio più generale ai temi della crescita: «I problemi non si risolvono in questo Paese solo se facciamo o non facciamo la Tav. Le merci da farci passare ce le abbiamo o no? Le produciamo o no?». Intanto, il mondo delle imprese resta in fermento sul fronte dell’azione del governo e della manovra: si è mossa Confartigianato si prepara a un’iniziativa a Milano. •