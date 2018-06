La Spagna accoglie l’Aquarius Salvini: «Alzare la voce paga»

ROMA Con una mossa a sorpresa la Spagna toglie dall’impasse l’Italia accettando di far sbarcare a Valencia l’Aquarius, la nave dell’ong Sos Mediterranee con 629 migranti a bordo che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, da domenica rifiuta di far approdare sulle coste italiane chiedendo che per una volta sia Malta ad aprire i suoi porti. Salvini, promotore della linea dura contro quelli che definisce «vicescafisti», esulta: «Vittoria! Alzare la voce paga». Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca in serata un vertice a Palazzo Chigi e ricorda che «il problema dell’emergenza immigrazione resta». «Entro fine mese avrò una missione spero risolutiva in Libia», annuncia Salvini proprio entrando al vertice. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cita Saragat: «Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano». È stato forte ieri il pressing di Onu e Ue sui due litiganti, Italia e Malta, per far prevalere le ragioni umanitarie. E molti gli appelli da bordo della nave a concedere al più presto lo sbarco per tutelare «le persone più vulnerabili». La tensione a bordo è alta. «Hai presente un’ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo così», dice da bordo Alessandro Porro, alla terza missione con Sos Mediterranee. Valencia, spiega, dista quattro giorni di viaggio, non è certo la soluzione ideale per 629 persone che sono in mare da giorni, esauste. Infatti in tarda serata dalla nave Aquarius sono arrivate comunicazioni da membri del team di Sos Mediterranee: «Allo stato attuale non possiamo andare in Spagna» dice con un tweet Anelise Borges, la giornalista di Euronews anche lei imbarcata sulla nave. «Non è sicuro per la nave, per l’equipaggio e per le persone soccorse» e il maltempo in arrivo aumenta i rischi. Il neopremier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la volontà di accogliere la nave umanitaria nel porto di Valencia. «È nostro obbligo aiutare a evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone», dice. L’assist di Madrid viene accolto con un sospiro di sollievo a Roma, che era intenzionata a mantenere il punto, pur avendo inviato due motovedette della Guardia costiera con medici a bordo per assistere l’Aquarius in caso di necessità. Salvini parla di «primo obiettivo raggiunto». Significa, spiega, «che alzare la voce, cosa che l’Italia non faceva da anni, evidentemente paga». NUOVI ARRIVI. Ma altri barconi sono in viaggio verso l’Italia (sette interventi coordinati dalla Guardia costiera italiana hanno consentito il recupero di 795 persone) e il ministro lancia un avvertimento a un’altra nave umanitaria, la Sea Watch 3, che si trova a ridosso delle acque libiche: «C’è una ong tedesca che batte bandiera olandese che subirà la stessa garbata reazione da parte del governo italiano. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no». Sulla stessa linea il ministro di Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che ha competenza sulla Guardia costiera». Il vicepremier Luigi Di Maio ha definito la decisione della Spagna «un punto di svolta». È bastato fare ciò che avrebbero dovuto fare i governi precedenti, cioè dire «l’Italia non può più farsi carico da sola di questo fenomeno globale, che finalmente si è attivato un altro Paese». Ma nel M5S c’è tensione, soprattutto dalla base, e il presidente della Camera Fico e il sindaco di Livorno Nogarin (che aveva anche annunciato di voler accogliere la nave, salvo poi cancellare il post «per non creare problemi») prendono le distanze. IL VERTICE. Il premier Conte si è riunito in serata con i vicepremier Salvini e Di Maio e i ministri Toninelli e Trenta per valutare le decisioni operative sulla Aquarius e gestire altre possibili situazioni analoghe. All’incontro hanno preso parte anche i vertici dei servizi di intelligence, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante delle Guardia costiera. Salvini ha sottolineato: «Ho sentito parecchi colleghi europei: l’importante è che si rendano conto che Italia e Mediterraneo sono una frontiera europea. C’è anche un problema di infiltrazione terroristica». Il commissario europeo Dimitris Avramopoulos ha definito la scelta di Sanchez «la vera solidarietà messa in pratica»; il premier maltese Joseph Muscat accusa l’Italia di aver «infranto le regole internazionali». •