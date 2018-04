La Russia accusa: «C’è Londra dietro alla strage con il gas»

Ugo Caltagirone NEW YORK Nell’attesa che sulla Siria si abbattano i missili di Donald Trump, Mosca passa al contrattacco. E accusa senza mezzi termini gli 007 di Londra di essere dietro ai fatti di Duma, dove il 7 aprile è avvenuto il presunto attacco con armi chimiche da parte delle forze di Damasco. «Abbiamo prove inconfutabili», ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha messo in guardia anche dalle conseguenze imprevedibili di un conflitto nel Paese mediorientale, a partire da una nuova massiccia ondata migratoria. Quella che per ora è una guerra dei nervi sembra comunque destinata a durare per un po’ di tempo, dopo le minacce iniziali del presidente americano che aveva lasciato intendere un intervento militare immediato per punire il regime di Assad. Non solo il Pentagono continua a frenare il capo della Casa Bianca per evitare azioni avventate, ma anche in una telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e lo zar del Cremlino Vladimir Putin si è tornati a parlare di «de-escalation», anche in attesa dei primi riscontri degli esperti dell’Opac giunti in Siria ieri. «La soluzione della crisi e della guerra in Siria non può che essere affidata al negoziato, noi siamo fedeli alle nostre alleanze, gli Usa per noi restano il nostro principale alleato», ha dal canto suo detto ieri sera il premier, Paolo Gentiloni. Sono ore di frenetiche consultazioni alla Casa Bianca, tra i più stretti consiglieri del presidente americano e con gli alleati, per capire come agire in Siria. Gli Stati Uniti hanno «le prove» che l’attacco è stato condotto dal governo siriano, ha detto intanto ieri sera la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert. E a Washington è braccio di ferro tra chi spinge per l’intervento immediato e chi frena sui tempi, mettendo in guardia dai pericoli di un’escalation militare. La tensione resta altissima invece sull’asse Mosca-Londra. Quest’ultima, già ai ferri corti con il Cremlino per il caso dell’ex spia russa Skripal avvelenata nel Regno Unito, ha replicato con estrema durezza alle accuse di «provocazione». L’ambasciatrice britannica presso le Nazioni Unite, Karen Pierce, ha definito «una sfacciata menzogna» quella della Russia secondo cui il Regno Unito avrebbe fatto pressioni sui Caschi Bianchi (organizzazione umanitaria che opera nei territori controllati dai ribelli anti-Assad) perché organizzassero la messa in scena di Duma. Una «farsa» per incolpare Damasco dell’uso di armi chimiche e provocare la reazione militare da parte degli Usa e dell’Occidente. Teso il clima anche nella sala del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi nuovamente su richiesta della Russia e conclusosi con il solito scambio di accuse reciproche. Con l’ambasciatrice americana Nikki Haley che è tornata a puntare il dito su Damasco e su Mosca ma che allo stesso tempo a proposito di un intervento militare ha sottolineato: «Bisogna fare qualcosa, ma non si può avere fretta su decisioni come queste». E infatti, ha aggiunto, «il presidente Trump non ha ancora preso una decisione, anche se un intervento Usa sarebbe in difesa di un principio su cui siamo tutti d’accordo: no alla normalizzazione dell’uso delle armi chimiche». Intanto sale la tensione anche tra Israele e Iran, con il capo dell’Hezbollah libanese, alleato del regime di Damasco, che ha definito un «errore storico» l’attacco aereo compiuto da Israele contro una base aerea in Siria nel quale sono rimasti uccisi sette iraniani. •