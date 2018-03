L’Spd vota la grande coalizione Via libera al governo Merkel

BERLINO Hanno salvato la cancelliera, restituendole lo scettro. A quasi sei mesi dalle elezioni, Angela Merkel potrà formare il suo quarto governo, grazie ai socialdemocratici tedeschi, che hanno detto un chiaro e definitivo sì alla «Grosse Koalition». Dopo settimane di aspro dibattito interno, in cui il partito si è drammaticamente diviso, la base dell’Spd si è espressa in modo inequivocabile a favore di una nuova edizione del governo con l’Unione (Cdu-Csu), con il 66,02% dei consensi. Sono 239.604 adesioni, contro 123.329 contrari. E la partecipazione è stata molto forte: il 78,39% dei 463.723 aventi diritto. Lo spoglio è durato tutta la notte tra sabato e domenica e il risultato è stato annunciato ieri mattina: «C’è chiarezza, entreremo nel prossimo governo», ha affermato Olaf Scholz, commissario del partito e futuro vice-cancelliere con delega alle Finanze. «Sono lieta di collaborare di nuovo, per il bene del Paese», ha twittato subito dopo Angela Merkel. Con una leader obiettivamente ridimensionata, il «Merkel IV» è un governo molto atteso, soprattutto in Europa: il presidente francese Macron, si è ripetuto spesso in Germania, ha bisogno di Berlino per approfondire l’integrazione dell’eurozona. E infatti il capo dell’Eliseo ha subito salutato il via libera dell’Spd come «una buona notizia per l’Europa». Anche per l’Italia, alle prese con il voto, l’epilogo tedesco è molto promettente. Pur avendo incassato una clamorosa sconfitta il 24 settembre (con il 20,5%), i socialdemocratici sono riusciti a imporsi nelle trattative, strappando sei ministeri, fra cui Esteri, Lavoro e soprattutto Finanze: dopo anni di «austerity» dettati dal falco Schaeuble, ora alla guida del Bundestag, il diktat del rigore potrebbe essere storia. E anche il programma del nuovo governo potrà essere fortemente segnato dalla «solidarietà», soprattutto nel capitolo Ue, dove si punta in modo inequivocabile su crescita e investimenti. «Non è stata una decisione facile - ha sottolineato Scholz -. C’è stata una discussione trasparente e aperta sul contratto di coalizione cui hanno partecipato molti membri. Nel dibattito siamo cresciuti, e questo ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per governare e portare il Paese nella direzione giusta». Ma i toni del sindaco di Amburgo hanno deluso alcuni esponenti dell’Spd. «Manca la passione per questa alleanza», ha ammesso la vicepresidente Malu Dreyer. Ma non esultare fa parte della strategia necessaria per mantenere il partito unito visto che un terzo del partito ha votato contro, con l’intento di far cadere Merkel. «Restiamo insieme», è l’affermazione della presidente in pectore (al voto il 22 aprile) Andrea Nahles. Quasi un appello, in un partito che i sondaggi danno al 16%, record minimo storico. Anche fra i cristiano democratici c’è sollievo: «Una buona decisione per il paese», spiega la neosegretaria. «Ci sono i presupposti perché la Germania resti forte», ha aggiunto il presidente dell’Assia, rivolgendosi a quei conservatori che tifavano per un governo di minoranza pur di non fare troppe concessioni all’Spd. Merkel però, nei giorni scorsi, ha pacificato il partito, nominando la nuova segretaria - la fidata Annegret, che ha trionfato con un plebiscito - e accogliendo nel gabinetto l’avversario Jens Spahn. In una situazione molto complessa, la cancelliera, che dovrebbe essere rieletta il 14 marzo nel Bundestag, ha dimostrato ancora una volta di saper trovare il compromesso per portare a casa il risultato. C’è però una vittima politica illustre: il leader Spd Martin Schulz è fuori dai giochi, «caduto» nelle giravolte di questa lunga partita. «Sono contento del risultato - ha detto laconicamente ieri -. Porterà avanti l’Europa e la Germania, e rafforzerà l’Spd». •