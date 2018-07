L’Fmi: «Italia a rischio, no agli incentivi»

L’incertezza sulle future politiche può frenare la crescita dell’Italia, che dovrebbe evitare stimoli e incentivi e ricostruire «cuscinetti» data la sua vulnerabilità a una perdita di fiducia del mercato. È l’analisi del Fondo Monetario Internazionale contenuta nel documento preparato in vista del G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Un appuntamento che vede i dazi al centro del dibattito. «Gli scambi commerciali sono vitali per la ripresa mondiale: in gioco ci sono 430 miliardi di dollari di Pil» sottolinea il direttore del Fmi Christine Lagarde. Il Fondo fa il conto del possibile impatto economico delineando diversi scenari: il peggiore costerebbe all’economia globale lo 0,5% del Pil, con le conseguenze più severe sugli Stati Uniti. A una perdita di Pil dello 0,8%, si accompagnerebbe un calo della crescita dell’area euro dello 0,3%. Proprio a Eurolandia il Fmi rivolge un invito: affrontare e risolvere il nodo dei crediti deteriorati. Poi la mette in guardia su un possibile riemergere dei rischi, come ha messo in luce il caso Italia con le recenti tensioni sui mercato dei titoli di Stato. Nel rapporto il Fmi dispensa le sue ricette per i Paesi membri del G20. L’invito all’Italia a evitare misure pro-cicliche è rivolto anche agli Stati Uniti. Roma, come Berlino e Parigi, dovrebbe poi portare avanti riforme per la concorrenza. «Modifiche nelle politiche della disoccupazione (India), decentralizzazione delle contrattazione salariale (Italia) e integrazione dei rifugiati (Germania) aiuterebbero a rafforzare l’occupazione e aumentare il Pil potenziale» indica ancora il Fmi, suggerendo anche una riduzione della frammentazione dei programmi sociali (Italia) e un ampliamento delle reti di protezione sociale per migliorare l’inclusività (Italia)». Il documento traccia un quadro di ripresa globale che procede nonostante l’aumentare dei rischi. Fra i pericoli il maggiore è la guerra commerciale. «Il protezionismo», rincara la dose il presidente della Fed, Powell, «sarà negativo per l’economia».