L’Aquarius è a Valencia Odissea conclusa fra canti e balli di gioia

VALENCIA Finisce sul molo del porto di Valencia l’odissea dell’Aquarius. E finisce con canti e balli di chi alla fine ce l’ha fatta. Il convoglio con l’Aquarius è davanti a Valencia già nella notte: sulla nave delle Ong ma anche su Dattilo della Guardia Costiera, l’imbarcazione che ha avuto il compito di guidare questo viaggio che ha spaccato l’Europa. La prima ad entrare in porto è proprio Dattilo, alle 6.20; mezzora dopo è già in banchina pronta a lasciare andare uomini, donne e bambini alla loro nuova vita. I più piccoli portano via i pelouche che questi uomini avevano fatto arrivare da Olbia, quando la nave ha deviato per evitare il maltempo che imperversava sulle coste occidentali della Sardegna. Quando i medici salgono a bordo entra a pieno regime la macchina dell’accoglienza messa su dalla Spagna. Il governo Sanchez per inaugurare il nuovo corso ha voluto fare le cose in grande: motovedette, elicotteri, navi militari, 2.300 persone per gestire uno sbarco di poco più di 600. La macchina dell’accoglienza funziona, alle 17.30 lo sbarco è concluso e diversi migranti sono già nei centri di accoglienza. 144, invece, vanno in ospedale, di cui 22 minori, per accertamenti più approfonditi, ma alla fine saranno probabilmente solo seiquelli che verranno ricoverati per patologie pregresse. Intanto esplode la rabbia delle Ong . «Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo» twitta Msf con la nave ancora fuori dal porto. Parole ripetute fino alla noria nella conferenza stampa congiunta con Sos Mediterranee. «Non cambia nulla, c’è un problema e noi ci mettiamo una pezza, l’obiettivo è tornare in mare il prima possibile» dice Alessandro Porro, il soccorritore che nove giorni fa è stato ore in acqua per recuperare i migranti caduti dal gommone. Nicola Stalla è il coordinatore dei soccorsi a bordo dell’Aquarius. «C’è rabbia, perché chi dice portateli in Francia o Spagna non sa cosa dice. È stato un atto irresponsabile. Le persone salvate in mare vanno portate nel porto sicuro più vicino». Parole che Claudia Lodesani, presidente di Msf Italia, sottoscrive. «Noi torneremo perché i bisogni rimangono, così come i motivi per cui siamo andati in mare. Mi appello al governo italiano e all’Europa, affinché venga creato un sistema di soccorso condiviso». VOCI DALLA NAVE. C’è chi ha rischiato di morire nel Mediterraneo per mantenere una promessa e chi lo ha fatto per fuggire dall’elettrochoc dei torturatori libici. Chi è scappato per proteggere i figli e chi se ne è andato perché non aveva più nessuno con cui stare, a soli 11 anni. Le storie di chi scende dalla nave raccolte dai volontari di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee sono quelle che nei porti siciliani e calabresi, o nell’avamposto di Lampedusa, conoscono da anni. Storie di violenze, soprusi e disperazione che nessun muro, in terra o in mare, potrà fermare. «Avevo 10 anni, ho perso i miei genitori in un incidente stradale. Ho visto mia madre e mio padre morire dissanguati» racconta un sedicenne della Sierra Leone. «Sono andato a vivere da mia nonna, le volevo bene. Ma un anno dopo le hanno sparato in testa, davanti ai miei occhi». A quel punto non c’era più nessuno con cui poter vivere. «Sono finito in strada, bado a me stesso da quando ho 11 anni» dice il ragazzo che però non si è arreso: «tutto quello che ho sempre voluto fare è andare a scuola e diventare dottore». I MEDICI A BORDO. I medici hanno passato ore a tranquillizzare i migranti che quella lunga sosta in mare sarebbe stata solo temporanea, il soccorso a una donna che provava ad allattare mentre vomitava, le confessioni di un ragazzo violentato più volte in Libia. E finalmente il sorriso sui volti di tutti alla vista di Valencia, a testimonianza del buon lavoro fatto. I medici a bordo dell’Acquarius hanno lavorato quasi ininterrottamente per garantire ai 629 migranti di approdare nelle migliori condizioni dopo il veto da parte dell’Italia di attraccare sulle sue coste. «È andato tutto bene, tutto come volevamo», tira un sospiro di sollievo la dottoressa Maria Rita Agliozzo che sorride nel porto di Valencia. «La nostra esperienza si conclude oggi» afferma «abbiamo collaborato con la Guardia Costiera. Alla fine tutto è andato bene». •