DECINE DI PERSONE ANNEGATE NEL FANGO. La diga di un bacino per irrigazione ha ceduto in Kenya sommergendo quasi due chilometri quadrati di terreno e centinaia di abitazioni: il bilancio di vite umane della gigantesca marea di acqua, fango e detriti nel tardo pomeriggio di ieri era di «almeno 41 morti», di cui non meno di 20 bambini. Ma sono tantissimi i dispersi sotto la micidiali ondata.