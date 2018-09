Iran: 'su Siria diplomazia funziona'

YAM-ZC

(ANSA) - TEHERAN, 18 SET - "La diplomazia funziona": questo il primo commento, affidato oggi a Twitter, del ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif sull'accordo raggiunto ieri a Sochi tra i presidenti russo e turco, Putin ed Erdogan, in merito alla drammatica situazione nella provincia nord-occidentale siriana di Idlib. "L'intensa e responsabile opera diplomatica che ho perseguito nelle ultime settimane con le mie visite in Turchia e in Siria dopo il vertice di Teheran tra Iran, Russia e Turchia e l'incontro di Sochi - afferma Zarif - sta avendo successo nell'evitare una guerra a Idlib, con un fermo impegno a combattere il terrorismo estremista". La Russia, che insieme all'Iran sostiene il presidente siriano Bashar al Assad, ha raggiunto un accordo con la Turchia, vicina a diversi gruppi dell'opposizione, per creare una "zona demilitarizzata" che separi le forze governative siriane da quelle dei ribelli nella provincia di Idlib, ancora in gran parte nelle mani degli insorti.