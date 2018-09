Ira della Cina per i dazi Usa Missione dell’Italia a Pechino

WASHINGTON Se qualcuno sperava in un’imminente tregua nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina probabilmente si sbagliava di grosso. Perché l’escalation delle ultime ore non lascia presagire nulla di buono, con il conflitto tra i due Paesi che rischia di allargarsi dal tema dei dazi al complesso delle relazioni tra Washington e Pechino, con conseguenze imprevedibili innanzitutto per l’economia globale. L’ira di Xi Jinping per l’ultima stretta di Donald Trump, che ha colpito il Made in China per altri 200 miliardi di dollari, non si è fatta attendere. Pechino stavolta si è appellata al Wto e, come ampiamente annunciato, ha fatto scattare la rappresaglia: contro-dazi per 60 miliardi di dollari di prodotti importati dagli Usa (oltre 5.200 tra componenti industriali, prodotti chimici e strumentazioni mediche) che saranno tassati dal 5 al 10%. Entrambe le decisioni delle due capitali entreranno in vigore il 24 settembre, e a questo punto, salvo clamorosi sviluppi, appare improbabile che il 27 e 28 settembre cinesi e americani tornino a sedersi attorno allo stesso tavolo per tentare di far ripartire il dialogo. Intanto Di Maio vola in Cina. La prima tappa è la Western China International Fair di Chengdu, provincia del sudovest dello Sichuan, dove l’Italia indosserà i panni del Paese ospite d’onore per l’edizione 2018. Tra le varie iniziative cinesi di sviluppo, il «go west» punta a far crescere le province occidentali contando ancora di più sul volano della «Belt and Road initiative», la nuova Via della Seta definita dal presidente Xi Jinping nel 2013. La Western China International Fair, lanciata nel 2000, ha un ruolo strategico di piattaforma e connessione infrastrutturale tra Asia, Europa e Africa. Nelle precedenti sedici edizioni, l’area espositiva ha totalizzato 1,8 milioni di metri quadrati, con volumi di scambi che hanno raggiunto i 1.300 miliardi di yuan (oltre 162 miliardi di euro) e investimenti totali di oltre 6.000 miliardi (749,1 miliardi di euro). «La nuova era della Cina, i nuovi progressi nella Cina occidentale» è il tema guida della manifestazione che vedrà nello stand italiano circa sessanta aziende. Oltre a Di Maio saranno presenti il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, l’ambasciatore d’Italia Ettore Sequi, il direttore generale dell’Ice Piergiorgio Borgogelli e il presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina Davide Cucino. In programma una fitta serie di incontri con le controparti cinesi locali e nazionali: a partire da quello con il vicepremier Hu Chunhua, tra i più giovani dirigenti cinesi, membro del Politburo e uno dei leader della sesta generazione di politici di maggior spicco. La seconda parte della missione si concentrerà su Pechino dove il 21 settembre sono previsti incontri con altri esponenti del governo cinese. La fiera di Chengdu sarà la prova generale delle relazioni con la Cina in vista dell’appuntamento di Shanghai, dove tra il 5 e il 10 novembre si terrà la prima edizione della China International Import Expo (Ciie), evento su cui Pechino punta molto forte anche per l’impegno del presidente Xi Jinping. •