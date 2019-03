Incidente in decollo a Stansted,8 feriti

RP

(ANSA) - ROMA, 2 MARZO - Una "enorme esplosione" è stata segnalata da passeggeri di un volo in partenza ieri sera dall'aeroporto londinese di Stansted per Vienna, il decollo è stato interrotto e l'incidente ha provocato la sospensione delle partenze dallo scalo nell'Essex per circa tre ore. Otto le persone ferite, riferiscono i media britannici. In un comunicato diffuso dalle autorità aeroportuali si precisa che si sospetta un problema al motore del velivolo e che tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza.