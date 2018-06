Immigrati, dal Congresso Usa lo stop alla separazione dei figli

WASHINGTON Nel caos della crisi dei migranti che ha investito l’amministrazione Trump come un tornado, la first lady Melania volata a Mc Allen in Texas per una visita a sorpresa in una delle strutture che accoglie i bambini migranti separati dai genitori al confine col Messico («Cosa posso fare per aiutare questi bambini e le loro famiglie?»), è il volto umano che tenta di mettere ordine sulle priorità fagocitate da confusione burocratica e lotta politica. Non è bastato infatti il decreto firmato mercoledì scorso dal presidente Donald Trump: resta l’incognita sul destino degli oltre 2.300 bambini già separati dai loro genitori alla frontiera Usa nelle scorse settimane. La Camera ha intanto bocciato una delle due proposte di legge sull’immigrazione, quella presentata dall’ala conservatrice dei repubblicani, mentre sulla seconda (testo considerato di «compromesso») prende tempo e rinvia il voto a oggi, per esaminare meglio il testo che già all’origine presentava più chance di essere approvato. La proposta più moderata, negoziata nelle ultime settimane, prevede lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per la costruzione del muro alla frontiera, oltre a indicare un percorso per la regolarizzazione dei cosiddetti «dreamer» e strumenti per evitare la separazione delle famiglie. La Casa Bianca preme, ma l’esito resta incerto. Che l’iter al Congresso sarebbe stato tutt’altro che lineare era preannunciato, destabilizzato dalle divisioni interne al partito repubblicano ed esacerbato dal dito che Trump tiene puntato contro i democratici tacciati di ostruzionismo. Il presidente è tornato all’attacco affermando che «la gente sta soffrendo a causa dei democratici». E menziona il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e la leader della minoranza alla Camera Nancy Pelosi, definendoli «estremisti delle frontiere aperte». Un duro affondo: «Vogliono prendersi cura dei minori ma non vogliono darci il denaro per farlo». «Ho firmato un ordine esecutivo buono ma limitato. I democratici stanno provocando un grande caos», ha aggiunto. Kirstjen Nielsen, il Segretario per la Sicurezza interna garantisce che l’amministrazione Usa sta lavorando con rapidità per ricongiungere le famiglie. L’ostacolo principale è il «sistema»: una volta separati, bambini e genitori vengono incanalati in due percorsi distinti. Diversi media americani hanno intanto riproposto foto del 2014, durante il secondo mandato dell’ex inquilino della Casa Bianca Barack Obama, che mostrano bambini migranti separati dai genitori e detenuti in gabbie praticamente identiche a quelle le cui immagini sono state diffuse in questi giorni. •