Hollande pubblica libro e attacca Macron

(ANSA) - PARIGI, 10 APR - "Un presidente lavora sempre per il suo successore ed eredita dal suo predecessore. Le politiche che mette in cantiere durante il suo mandato hanno conseguenze che vanno ben al di là del suo termine. Ho lasciato la Francia a Emmanuel Macron in una situazione migliore di quanto non l'avessi trovata. Del resto si sta prendendo la sua fetta": parola dell'ex presidente francese, Francois Hollande, che intervistato dall'Obs in vista dell'uscita del suo libro sul quinquennato all'Eliseo (2012-2017) 'Les lecons du pouvoir', non risparmia le critiche nei confronti del suo ex ministro dell'Economia ed attuale presidente. Alla domanda se Macron non facesse a suo avviso una politica di sinistra, Hollande risponde senza esitazioni: "Lo dico senza acrimonia: non si è mai iscritto nella storia e nella cultura della social-democrazia. Non conduce dunque una politica che si ispiri a questo".