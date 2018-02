Governatore Florida, 'via direttore Fbi'

YRV-CU

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Il governatore della Florida, Rick Scott, ha chiesto le dimissioni del direttore dell'Fbi, Christopher Wray, in seguito all'ammissione del Bureau di non aver agito dopo gli avvertimenti sul conto del killer del liceo di Parkland. L'Fbi ha riconosciuto di non aver fatto nulla quando il 5 gennaio una persona vicina all'autore della strage, Nikolas Cruz, la contattò per segnalare comportamenti preoccupanti.