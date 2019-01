Ghani ai talebani, parlate con noi

YY1-ML

(ANSA) - KABUL, 28 GEN - Il presidente afgano Ashraf Ghani ha lanciato un nuovo appello ai talebani a dialogare con il governo. "Abbiamo una forte volontà di aprire le porte verso la pace", ha detto Ghani in un discorso alla tv, il giorno dopo un incontro con l'inviato speciale Usa, che gli ha riferito degli ultimi colloqui con i talebani, duranti molto a lungo, in Qatar. "I talebani hanno due opzioni: parlare con la voce unica della grande nazione afgana o diventare strumento di obiettivi stranieri, perché la violenza impedisce la formazione di un governo forte", ha detto Ghani, chiedendo di accettare la richiesta di avviare seri negoziati con il governo. L'inviato Usa, Zalmay Khalilzad, ha spiegato a Ghani che i talebani insistono per il ritiro delle truppe straniere del paese, e che non è stato raggiunto ancora nessun accordo. In ogni caso, ha assicurato, qualsiasi decisione sarà discussa con il governo di Kabul. Finora i talebani hanno sempre rifiutato di parlare direttamente con Kabul.