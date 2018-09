Germania: Erdogan, visita positiva

YAU-ML

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - "E' stata una visita positiva" che ha rafforzato l'amicizia tra i due paesi: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan nel discorso inaugurale alla moschea Ditib di Colonia, in Germania. Con la cancelliera Angela Merkel e il presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier sono stati affrontati "temi importanti" tra cui gli investimenti economici e le strategie per combattere l'islamofobia e il razzismo. "L'islam non è terrorismo", ha ripetuto Erdogan nel suo discorso, ma l'Europa si deve impegnare in "una lotta maggiore" contro il vero terrorismo, che secondo il presidente turco è rappresentato dal movimento di Fethullah Gulen e dal partito curdo dei lavoratori Pkk. "Le strade europee non devono essere insudiciate dai terroristi", ha ripetuto il presidente turco.