Gb: libraio accusato furto Harry Potter

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Un libraio italiano è accusato di aver rubato a Londra una prima copia firmata di 'Harry Potter e il Calice di Fuoco', valore stimato 1.675 sterline, e di averla sostituita con un altro libro. Lo riporta la Press Association. Rudolf Schonegger, comparso oggi in tribunale nella capitale britannica, ha effettuato lo scambio lo scorso 31 dicembre in una libreria di Piccadilly, come dimostrato dalle telecamere di sicurezza. Al posto della preziosa copia firmata da JK Rowling ha messo il romanzo 'Late Call', di Angus Wilson. Secondo l'accusa soltanto tre ore dopo il furto di Harry Potter, Schonegger ha rubato un altro libro raro in una libreria all'interno dei grandi magazzini Fortnum and Mason a pochi metri di distanza. Il libraio ha spiegato di essere un collezionista e venditore di volumi preziosi e di essere un assiduo frequentatore delle due librerie nel centro di Londra ma ha negato di aver rubato la copia del 'Calice di Fuoco'.