Francia: Macron crolla nei sondaggi

(ANSA) - PARIGI, 4 SET - Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente, un crollo di popolarità di oltre dieci punti rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto. Il risultato di Macron è peggiore di quello dell'ex presidente Francois Hollande nello stesso periodo del precedente quinquennato (32%). Dopo oltre un anno di comunicazione praticamente perfetta, Macron ha iniziato ad accumulare negli ultimi mesi guai e polemiche, dal caso Benalla, fino alle recenti dimissioni del ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot o la telenovela sulla riforma fiscale. Oggi, per Macron, è una giornata cruciale,con l'atteso rimpasto di governo per la successione di Hulot e la decisione se gettare o meno la spugna sul controverso prelievo alla fonte.