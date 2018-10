Francia, inchieste su stupri in radio-tv

GIT

(ANSA) - PARIGI, 20 OTT - Dopo cinque denunce di altrettante dipendenti di radio e tv del gruppo editoriale francese Lagardere, la procura ha aperto due inchieste, una per stupro, l'altra per molestie, violenza sessuale e offese a sfondo razzista. Nel mirino degli inquirenti c'è un dirigente della tv 'Mezzo', specializzata in musica classica, e il responsabile dell'entertainment di Europe 1. Finora delle inchieste non si era parlato pubblicamente, ma adesso il malessere comincia a serpeggiare nei media coinvolti dal momento che le persone sospettate sono state confermate nelle rispettive cariche dalla direzione.