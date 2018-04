Facebook, dati «rubati» a 87 milioni di utenti

WASHINGTON Cresce la dimensione dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica, (ieri sera il numero uno del social, Mark Zuckerberg, si è nuovamente scusato definendo quello che è accaduto «un grande errore, un mio errore») ossia dei profili del social media usati senza consenso dalla società inglese a fini elettorali, dalla Brexit alla campagna di Donald Trump. Sale infatti da 50 milioni a 87 milioni il numero degli utenti i cui dati sono stati utilizzati in questa vicenda. «In totale, crediamo che le informazioni di Facebook di 87 milioni di persone, 70 in Usa, possano essere state impropriamente condivise con Cambridge Analytica», ha ammesso Mike Schroepfer, uno dei vertici di Facebook, nell’annunciare una serie di restrizioni del social media. In Italia gli utenti coinvolti sarebbero poco più di 214mila. Una rivelazione che arriva nel giorno in cui è stata resa nota la data della testimonianza di Zuckerberg: l’11 aprile davanti alla commissione per il commercio e l’energia della Camera Usa. Zuckerberg si era detto pronto a deporre davanti al Congresso dopo che lo scandalo era esploso in tutta la sua gravità, facendo finire il numero uno di Facebook nel mirino della Ue e delle autorità americane, di inserzionisti e utenti. •