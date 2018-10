Clima: commissari Ue, a novembre strategia per nuova economia

BRUXELLES - La strategia dell'Ue per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2050, che sarà presentata a novembre, "sarà una visione completa per la modernizzazione della nostra economia, delle nostre industrie e del nostro settore finanziario". Lo dichiarano i commissari Ue al Clima Miguel Arias Canete e alla Ricerca Carlos Moedas in riferimento alla pubblicazione del rapporto dell'Onu sul clima.

"Il rapporto mostra che è possibile mantenere l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi - proseguono i commissari - a condizione che agiamo ora e utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione". Fra due mesi a Katovice ci sarà un'importante conferenza sul clima, "dobbiamo prepararci a raggiungere un'economia carbon neutral il più presto possibile in questo secolo - concludono i commissari - questo è il messaggio che porteremo a Katowice".

Redazione Ansa