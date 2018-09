Al via nuovo treno transfrontaliero da Udine e Trieste verso Lubiana

TRIESTE - Nuovo collegamento ferroviario tra il Friuli Venezia Giulia e Lubiana. Il servizio transfrontaliero, che prevede due collegamenti giornalieri, sarà inaugurato alla stazione Centrale di Trieste domenica 9 settembre, a partire dalle 8.30, in occasione dell'arrivo e della successiva partenza del primo convoglio da e per la capitale slovena. Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia.

"L'obiettivo - afferma il Presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - è che questi nuovi servizi ferroviari, che danno corpo al nuovo significato della mobilità ferroviaria, quella transfrontaliera, contribuiscano ad avvicinare i nostri territori, valorizzandoli e favorendo lo sviluppo delle comunità". Alla cerimonia di inaugurazione sono attesi, oltre a Fedriga, la commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc; il ministro alle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, Peter Gaspersic; il sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Armando Siri; l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. I dettagli del nuovo servizio saranno presentati da Bostjan Koren, direttore divisione passeggeri di Slovenske zelenice, la compagnia ferroviaria statale della Slovenia, e da Elisa Nannetti, responsabile della divisione passeggeri regionale di Trenitalia.

Uno dei due collegamenti giornalieri partirà da Udine, raggiungerà Trieste e successivamente Lubiana (con sosta anche a Trieste Airport); l'altro coprirà la sola tratta tra il capoluogo regionale e la capitale. Da Trieste per Lubiana - spiega la Regione - si parte il mattino alle 9.01 e la sera alle 19.09. Da Udine per la capitale slovena partenza prevista alle 17.54. Le partenze da Lubiana sono previste alle 5.57, con destinazione Trieste centrale e Udine, e alle 16.10, con stazione di arrivo Trieste centrale. I treni sono attrezzati anche per il trasporto di 30 posti bici.

Il nuovo collegamento ferroviario - conclude la Regione Fvg - è inserito nel progetto strategico CrossMoby, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Slovenia, programma coordinato dalla Regione in veste di autorità di gestione e che garantisce il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

Redazione Ansa