Nasce il sito 'intelligente' per andare a caccia di fondi Ue

VENEZIA - "Bandi e finanziamenti è il primo sito 'intelligente' che aiuta privati ed enti pubblici a conoscere e usare i fondi europei, che metto gratuitamente a disposizione delle realtà venete. L'Europa offre grandi opportunità, troppo spesso sprecate per mancanza di informazioni: da oggi, con questo portale, intercettare i contributi europei sarà molto più semplice". Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd, vice capodelegazione italiana nel gruppo S&D e componente della commissione Trasporti e turismo, che oggi a Padova, in Sala Paladin, ha presentato "Bandi e finanziamenti", una nuova piattaforma che agevola la conoscenza e l'accesso a tutte le linee di finanziamento europee.

Il sito, unico in Italia per le sue caratteristiche, è stato ideato e realizzato da De Monte, che da oggi lo ha messo a disposizione del tessuto produttivo e pubblico del Veneto: imprese, professionisti, categorie, amministrazioni, università, consorzi, cooperative. Secondo De Monte "da ex sindaco conosco bene le difficoltà che incontrano soprattutto le realtà più piccole, sia pubbliche che private, nella fruizione dei fondi europei: dall'Ue arrivano molti contributi, che troppo spesso perdiamo perché non siamo a conoscenza delle informazioni, delle caratteristiche e delle scadenze dei bandi". "Con questo portale si supera il problema - aggiunge - chiunque avrà la password di accesso potrà consultare il sito, inserendo semplici parole chiave e realizzando ricerche mirate per individuare i contributi disponibili". E' un progetto che De Monte ha già avviato in Friuli Venezia Giulia.

