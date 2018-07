Giovani scienziati da Friuli e Tirolo a Summer school su trattamento tumori

TRIESTE - Quindici giovani scienziati provenienti da laboratori di ricerca del Friuli Venezia Giulia e del Tirolo hanno preso parte alla prima Summer school sugli organoidi tumorali, svoltasi a Innsbruck (Austria). L'iniziativa rientra nel progetto transfrontaliero PreCanMed, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Interreg Italia-Austria 2014-2020. Le giornate formative si sono aperte con una lectio magistralis del professor Zlatko Trajanoski dell'Università di Medicina di Innsbruck.

"Il nostro scopo - spiega il coordinatore di PreCanMed, Stefan Schoeftner del Laboratorio Nazionale CIB attivo in Area Science Park - è stato quello di trasferire ai partecipanti competenze specifiche nell'utilizzo di questa potente tecnologia e nel design di nuove strategie di trattamento farmacologico dei tumori. Nelle mani delle nuove generazioni di professionisti della ricerca scientifica, degli studenti delle scuole di dottorato e dei postdoc sta il futuro della nostra capacità di fare innovazione e di superare le sfide che la cura personalizzata dell'individuo e la medicina anticancro di precisione impongono".

Per Ilenia Segatto, ricercatrice presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, "in teoria è possibile sviluppare organoidi da diversi tipi di tessuto normale e di tumore, a partire da campioni di tessuto prelevati con le biopsie o da piccoli frammenti provenienti dagli interventi chirurgici. Ogni tipo però richiede la messa a punto di specifiche condizioni di coltura. Per questo è utile poter scambiare conoscenze ed esperienze con altri ricercatori e avere opportunità per analizzare insieme, in dettaglio, le fasi più critiche della messa a punto e dello studio di questi sistemi".

Redazione Ansa