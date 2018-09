Fondi Ue: a Matera confronto Bruxelles-Italia su spesa

BRUXELLES - Commissione europea e governo si danno appuntamento a Matera per fare il punto sullo stato di avanzamento dei programmi italiani cofinanziati dai fondi strutturali europei. Il 27 e 28 settembre la Capitale europea della cultura 2019 ospiterà la riunione annuale di riesame, che coinvolgerà oltre 200 esperti provenienti da tutte le regioni italiane, le autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo Ue di sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo sociale Ue (Fse), rappresentanti dalla Commissione europea, dell'Agenzia per la coesione territoriale, di quella per le politiche attive del lavoro, oltre che della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia. A passare sotto la lente degli esperti Ue saranno i Programmi operativi 2014-2020 in vista della scadenza del 31 dicembre prossimo, quando l'Italia potrebbe perdere alcuni fondi già stanziati se non saranno rispettati gli impegni presi sul fronte della spesa.

Il tema dei fondi strutturali sarà al centro anche dell'incontro fra la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, e la commissaria europea alla Politica regionale, Corina Cretu, in programma venerdì 28. Il giorno prima, Cretu vedrà anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

Redazione Ansa