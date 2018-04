E Israele adesso teme possibili attacchi iraniani

Alla vigilia della Festa dell’Indipendenza, Israele teme un possibile attacco dell’Iran dalla Siria: in particolare, dalle basi dei Guardiani della Rivoluzione di Teheran, dislocate nel territorio di Damasco, con missili terra-terra e droni armati. Non a caso ieri ai media dello Stato ebraico sono state diffuse foto e mappe di ricognizioni aeree che indicano come l’Iran abbia consolidato la sua alleanza militare con il regime di Assad. Le basi aeree indicate dalle foto sono cinque: la già colpita base T4 nella Siria centrale, l’aeroporto di Aleppo, lo scalo di Damasco, un altro campo di aviazione a sud della capitale e la base di Deir ez-Zor. La diffusione delle foto e delle mappe è stata giudicata dagli analisti israeliani come una forma di deterrenza preventiva nei confronti dei Guardiani: lo Stato ebraico conosce la dislocazione delle basi e tutte sono possibili bersagli se le minacce fossero messe in pratica. La possibile offensiva dei Guardiani sarebbe solo l’inizio, al quale seguirebbero successivi scontri tra Israele ed Iran condotti questa volta da fiancheggiatori di Teheran, come gli Hezbollah libanesi. Non è un mistero che l’Iran abbia giurato di reagire dopo il raid di inizio mese sulla base T4, vicino Palmira, nel centro della Siria. «Il regime sionista - ha minacciato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Bahram Qasemi - sarà punito». Nel raid sulla base T4 sono rimasti uccisi almeno sette membri dei Guardiani, incluso il comandante del programma droni, colonnello Mehdi Dehghan. Da quella base era partito a febbraio il drone, poi rivelatosi armato, intercettato e abbattuto dall’aviazione israeliana.