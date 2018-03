Domatore serpenti muore morso da cobra

LSS

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Diventato famoso per la sua abilità nell'addomesticare i serpenti, è morto dopo essere stato morso da un cobra. Abu Zarin Hussin era una celebrità in Malesia ed era diventato suo malgrado famoso anche in Europa dopo che i tabloid britannici avevano pubblicato la storia che erroneamente gli attribuiva di avere sposato il suo serpente domestico. A riportare la vicenda è la Bbc online. L'uomo aveva anche partecipato al programma televisivo Asia's Got Talent, dove aveva sfidato il pericolo baciando un serpente.