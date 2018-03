Dazi, Trump non cambia idea «Manteniamo grandi gli Usa»

Claudio Salvalaggio WASHINGTON «L’industria dell’acciaio sta tornando, insieme a quella dell’alluminio, un sacco di fonderie stanno aprendo grazie a quello che ho fatto»: Donald Trump si gioca subito i dazi in campagna elettorale, con un comizio nel distretto metallurgico di Pittsburgh (Pennsylvania) a favore di un candidato repubblicano in una elezione suppletiva per un seggio alla Camera. Ma già pensa alle elezioni di Midterm e alla corsa per la Casa Bianca nel 2020, lanciando il suo nuovo slogan: «Keep America great!» («Manteniamo grande l’America»), perché quello precedente, «Make America great again» («Facciamo tornare grande l’America»), sta già diventando realtà, spiega. Il presidente si era fatto precedere da un tweet in cui aveva ammonito la Ue, che sta tentando di strappare una esenzione dai dazi su acciaio e alluminio, a lasciar cadere le sue «orribili barriere e tariffe sui prodotti Usa», minacciando altrimenti di tassare le auto e altri prodotti. «Tenetevi pronti per i dazi, a nessuno dei nostri amici a Wall Street piacciono ma a noi sì», ha rilanciato al comizio riferendosi alla Ue ed evocando tasse sulle auto tedesche, come Mercedes e Bmw. Nel mirino c’è tutta l’Unione europea ma Trump continua a puntare il dito contro Berlino, il maggiore esportatore del vecchio continente in Usa, dall’acciaio alle auto, reo inoltre di pagare solo l’1% del Pil in spese militari per la Nato. L’Europa finora è sembrata compatta, decisa nel frattempo a insistere nella richiesta di esenzione tariffaria nelle trattative con gli Usa, che proseguiranno sino al 23 marzo, quando entreranno in vigore i dazi. L’alternativa sono contromisure su vari prodotti americani. Anche la Cina «non vuole una guerra commerciale e non sarà quella che ne comincerà una», ha spiegato il ministro del Commercio Zhong Shan, ricordando la crescita record dell’interscambio con gli Usa in questi 40 anni e definendo come «strutturale» il deficit americano. «Detto questo, siamo in grado di affrontare ogni sfida. Difenderemo con forza gli interessi del Paese e della sua gente», ha aggiunto, senza però indicare come. Pure Tokyo, che finora si è visto negare le esenzioni dai dazi, intende rispondere, ma non tramite contromisure come la Ue. «I provvedimenti che si basano sulle rappresaglie non servono gli interessi di nessuna nazione», ha detto il ministro giapponese dell’Economia e del Commercio Hiroshige Seko, ritenendo che sia più opportuno riferirsi ai principi dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), «per evitare di scatenare una guerra che si fonda sulle ritorsioni commerciali». •