Dazi, Trump alza il tiro Allarme Bce per il pil

ROMA Nuova sfida del presidente Usa Donald Trump alla Cina, con la minaccia di imporre ulteriori dazi su merci cinesi per 100 miliardi di dollari. In aggiunta a quelli annunciati soltanto due giorni prima per 50 miliardi di dollari su un elenco di 1.300 prodotti cinesi. Una mossa che fa rischiare una nuova escalation nelle tensioni già alte, perché se Trump insiste che non è guerra commerciale e che la porta dei negoziati è aperta, Pechino si irrigidisce, parla di «provocazione», afferma che lotterà «a ogni costo» e prenderà «contromisure ad ampio raggio» se gli Usa continuano ad adottare pratiche unilaterali all’insegna del protezionismo, e avverte: «In queste circostanze le parti non possono condurre alcun negoziato sul tema», ha detto Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio cinese. Parole che tornano ad agitare i mercati: Wall Street ha mostrato la sua preoccupazione aprendo in netto calo e ampliando la perdita a metà seduta, mentre anche in Europa le piazze hanno chiuso in negativo. Lo scontro in atto sui dazi tra Cina e Usa è arrivato anche a Cernobbio dove è tema di discussione della prima giornata del Workshop organizzato a Villa d’Este da The European House Ambrosetti. «Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali, solo perdenti a vari livelli», ha avvertito Benoit Coeurè, membro del comitato esecutivo della Bce, in un passaggio del suo intervento non nascondendo che «un ulteriore shock strutturale negativo alla produttività» può rendere più arduo il lavoro della Banche centrali che avrebbero meno spazi di manovra. «I benefici della globalizzazione non sono stati distribuiti in modo uniforme, né tra né all’interno dei singoli paesi, cosa che gli economisti non hanno tenuto in sufficiente considerazione per lungo tempo», ha spiegato Coeurè. Dello stesso pensiero di Coeurè è Jyrki Katainen, atteso oggi sul lago di Como. «Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali», in Europa «vogliamo attenerci alle regole del Wto» e il presidente Usa Donald Trump «sta seguendo la legge del più forte, come prima della seconda guerra mondiale», ha evidenziato il vice presidente della Commissione europea. È dunque chiaro a tutti che l’attuazione di misure protezioniste e l’introduzione di dazi non possono che rappresentare un scenario negativo a livello mondiale tanto che Coeurè, citando simulazioni di Francoforte, sostiene che «lo scambio mondiale di merci potrebbe scendere fino al 3% già nel primo anno dopo la variazione delle tariffe e il Pil mondiale fino all’1%». In questo contesto «anche il Pil dell’area dell’euro diminuirebbe ma in misura minore rispetto agli Usa». Per Nouriel Roubini, infine, «non è solo una questione di guerra commerciale» ma «è una rivalità» tra «la potenza crescente della Cina e gli Usa che stanno perdendo l’egemonia». Proprio sul Pil ieri sono arrivati i dati Istat che, nella nota sull’andamento dell’economia a marzo, segnalano come la ripresa italiana, guardando avanti, «registra una lieve flessione rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell’economia». L’istituto ha spiegato che «l’indicatore anticipatore si mantiene sui livelli massimi del periodo, mostrando lievi segnali di decelerazione». In Italia, si spiega, migliorano i consumi e il potere di acquisto mentre si rafforza il processo di accumulazione del capitale. La ripresa dell’occupazione è caratterizzata da un «significativo aumento» dei dipendenti a tempo indeterminato e dai risultati della componente femminile. •