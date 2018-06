Dazi, il G7 evita la spaccatura Ma restano le distanze Usa-Ue

MONTREAL I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano un pieno accordo. E lasciano del summit canadese di Charlevoix un’immagine di debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale «firmato da tutti» (come ha dichiarato il premier canadese Trudeau), che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio dal braccio di ferro tra Usa e Ue sui dazi, è stato sciolto nella sostanza. Lo ha detto chiaramente la Cancelliera tedesca Angela Merkel: «Non abbiamo risolto i problemi nel dettaglio, abbiamo opinioni differenti dagli Usa». E lo ha ribadito il presidente francese Emmanuel Macron: «La dichiarazione sul commercio non risolve tutti i problemi». In realtà, rispetto ai toni apocalittici del primo giorno qualcosa è cambiato, come ha sottolineato anche il premier italiano Conte («bilancio positivo»). Lasciando il vertice in anticipo per evitare nuove frizioni sul cambiamento climatico, Trump ha usato toni più concilianti nei confronti dei partner del G7. «Gli Usa sono stati trattati ingiustamente sul commercio», ha detto, «e io non do la colpa agli altri ma ai nostri leader passati. Abbiamo perso 817 miliardi sul commercio, è ridicolo. Non possiamo essere un salvadanaio». Ma sui dazi imposti dal primo giugno non è arretrato di un millimetro e non a caso il premier canadese Trudeau ha parlato di «discussioni ruvide con Trump». Il tycoon ha infatti fatto un salto in avanti, mandando un messaggio chiaro ai partner europei: «Se pensano a rappresaglie stanno compiendo un errore». Le rappresaglie, in realtà, sono già pronte e Trump lo sa bene: su 180 prodotti, tra i quali molti simboli del «made in Usa» dal 21 giugno scatteranno tariffe supplementari del 25%. Trump, come nel suo stile, dopo aver avvertito i partner ha anche lanciato una proposta di segno opposto. «Il commercio dovrebbe essere libero da tariffe ma i dazi devono cadere per tutti», ha detto. Un’amnistia generale da contrapporre a una guerra commerciale senza precedenti. L’unica cosa certa di questo G7 è stata la volontà chiara di raggiungere un compromesso almeno sulla dichiarazione finale. Il primo ad annunciarlo è stato proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha incassato l’attenzione di Trump che «ha mostrato grande attenzione al nuovo governo» (si è complimentato anche Trudeau) e lo ha invitato presto alla Casa Bianca per un incontro informale. «Di dazi, tariffe e barriere si è molto discusso al G7 ma posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio internazionale basato sul Wto è un po’ datato, richiede un adeguamento alle realtà sociali ed economiche», ha detto il premier italiano escludendo attriti Ues-Ue. Il lavoro degli sherpa ora si concentrerà per stabilire limiti e confini di questo «adeguamento» dell’organizzazione mondiale del commercio, davanti alla quale l’Ue ha appena denunciato Usa e Cina. Ma un comunicato congiunto non può certo bastare ad arginare la spaccatura a Charlevoix, anche sulla Russia, con Trump che anche ieri ha ribadito il desiderio di far rientrare Putin nel club dei Grandi. Insomma, quel «G6+1» se non si è materializzato si è consumato nei fatti. La sedia vuota di Trump mentre si parlava di parità di genere è stata twittata dal premier canadese Trudeau, stufo degli sgarbi del tycoon. Chi invece nutre soddisfazione personale per la sua prima uscita internazionale è Conte che puntava a creare «un’intesa forte» con Trump, per farsi notare e rafforzarsi sulla scena internazionale ed europea, a partire dall’asse «populista». Il premier, che ha parlato di un G7 molto positivo, ha avuto 15 minuti di colloquio con il presidente Usa con l’invito a rivedersi «presto» alla Casa Bianca. Poteva passare inosservato, al debutto ma prima ha annunciato per primo «l’accordo raggiunto» con gli Usa sui dazi nel documento, poi ha lanciato il tweet «pro-Russia» («Ha un ruolo cruciale», ha poi aggiunto). E in serata ha voluto dare peso al suo ruolo: «Ho scarsa autonomia? Non rinuncio alle mie prerogative». E Trump in serata lo ha premiato con un tweet: «È un bravo ragazzo, farà un grande lavoro». •