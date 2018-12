Da Milano a Wall Street, il caso affossa i mercati

L’arresto del direttore finanziario di Huawei Meng Wanzhou mercoledì in Canada per la violazione dell’embargo con l’Iran è stata la miccia che ha fatto scattare ieri pesanti vendite su tutti i listini di Borsa mondiali, con Tokyo in calo dell’1,91%, Francoforte del 3,48%, Parigi del 3,32% e Milano del 3,54%, con oltre 244 miliardi andati in fumo in Europa, mentre a New York Nasdaq e Dow Jones segnano un calo del 2%. Hanno pesato ovunque i titoli tecnologici, da Ams (-10,72%) a Siltronica (-8,04%) e Stm (-5,99%) che, a vario titolo, sono fornitori del colosso cinese dei telefonini. Il timore che l’arresto della manager cinese ostacoli i negoziati sui dazi tra Usa e Cina ha contribuito a far scattare le vendite anche su altri settori come quello dell’auto, con Daimler (-6,18%), Fca (-5,1%), Porsche (-4,24%) e Ferrari (-3,04%). A pigiare sul freno anche il calo del greggio poco sopra 50 dollari al barile, in concomitanza con il vertice dell’Opec, con il ministro dell’energia saudita Khalid al-Falih scettico su un accordo per tagliare la produzione fino a un milione di barili al giorno. Un nulla di fatto che ha pesato sui titoli del comparto, da Tullow Oil (-6,96%) a Saipem (-6,39%), da Repsol (-4,92%) a Shell (-4,54%), Bp (-4,5%) ed Eni (-3,19%). In Piazza Affari poi ha pesato il rialzo dello spread a 296 punti e la conferma di Moody’s sulla prospettiva negativa delle banche italiane. Unicredit (-5,57%) e Intesa (-5,15%) sono state congelate per eccesso di ribasso, ma hanno sofferto anche Fineco (-6,77%), Ubi Banca (-5,75%), Banco Bpm (-5,06%) e Poste Italiane (-5,27%), insieme a Mps (-6,75%), mentre Carige, che ha perso la causa contro gli ex-vertici e il fondo Apollo, è rimasta piatta durante la giornata, con cali giornalieri fino al 5%, dovuti anche all’esiguità del valore del titolo (0,19 centesimi).