Da Facebook 100 milioni al fisco

ROMA Facebook si mette in regola con il fisco italiano e aderisce a un accertamento «di oltre 100 milioni». L’accordo pone fine a una controversia relativa a indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Milano per il periodo tra il 2010 e il 2016. Ma segna anche una svolta nei rapporti del colosso americano fondato da Mark Zuckerberg con l’Italia. «Abbiamo raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Siamo orgogliosi del nostro impegno verso l’Italia a sostegno della crescita delle imprese locali e dell’ecosistema digitale nel suo complesso» è il commento positivo diffuso dalla filiale italiana di Facebook dopo l’annuncio dell’accordo. La cifra pagata da Facebook sarebbe persino superiore al previsto e comunque, afferma l’Agenzia delle Entrate, non c’è stata, in sede d’accordo, «nessuna riduzione degli importi contestati». Nel corso delle indagini, infatti, la Guardia di Finanza aveva scoperto che il colosso americano con sede a Menlo Park aveva creato un’organizzazione di filiali societarie, come Facebook Ireland limited (operante in Europa) e Facebook Ireland holdings (con sede alle isole Cayman), con l’obiettivo di versare meno tasse. Dal 2012 al 2016, Facebook Italy srl aveva nascosto al fisco italiano 296,7 milioni di euro in ricavi pubblicitari pari a circa 54 milioni di tasse. Una cifra alla quale sono state aggiunte sanzioni per una somma finale di circa 100 milioni. E da adesso in poi l’azienda pagherà le tasse nel Paese dove opera L’accordo del fisco italiano con Facebook fa da apripista in Europa. Ma negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto già accordi con i colossi web, da Google, ad Amazon fino ad Apple. •