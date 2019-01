Congresso Afd non esclude opzione Dexit

YAU-FTL

(ANSA) - BERLINO, 14 GEN - Si chiude oggi in Sassonia il congresso del partito di ultra destra Afd che non esclude una Dexit, ovvero un'uscita della Germania dalla Ue. I 500 delegati, riuniti a Riesa per una tre giorni sulla composizione delle liste elettorali per le europee, hanno stabilito che se la Comunità europea non accoglierà le proposte del partito in un lasso di tempo prevedibile, non è esclusa un'uscita della Germania dalla Ue. Per Joerg Meuthen, unico deputato Afd attualmente al parlamento europeo, "uscire dalla Ue non è lo scopo dell'Afd ma diciamo: è l'ultima opzione", ha dichiarato oggi. "Se le nostre fondamentali proposte di riforma non dovessero essere realizzate in un periodo di tempo ragionevole, allora consideriamo l'uscita della Germania dalla Ue", si legge nel programma elettorale di Afd "come un'opzione necessaria". Dopo le elezioni Meuthen vorrebbe una coalizione dei gruppi di destra europei, tra cui Lega, l'austriaco Fpoe, e diverse formazioni scandinave.