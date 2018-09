Conferma ergastolo a inventore Nautilus

GV

(ANSA) - COPENAGHEN, 26 SET - In Danimarca l'inventore Peter Madsen, che costruì il sommergibile privato Nautilus, si è visto confermare in appello l'ergastolo per omicidio e stupro della giornalista svedese Kim Wall, da lui assassinata a bordo del sottomarino. Madsen, 47 anni, ha chiesto scusa alla famiglia della giornalista, poi ha ascoltato con calma la sentenza. La vicenda, a lungo etichettata come "giallo del Nautilus", risale all'agosto 2017, quando Kim Wall salì con Madsen a bordo del sottomarino per una gita in mare fra Svezia e Danimarca per scrivere un reportage. Il Nautilus UC3 affondò e la ragazza sparì. Lui disse che aveva rinunciato ed era stata riportata a terra. Poi fu trovato il tronco senza testa né membra. Agli inquirenti allora disse che era morta urtando il portellone. Poi che era morta asfissiata per un guasto. Ma agli organi sessuali erano stati inferte numerose coltellate. Poi riemersero la testa mozzata altre parti in sacchetti di plastica e Madsen ammise di averla fatta a pezzi, negando d'averla uccisa.