Compito su schiavitù. Gaffe scuola Texas

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - Gaffe razzista in una scuola di San Antonio, Texas, dove un professore ha assegnato come compito ad una classe di terza media quello di elencare i pro e i contro della schiavitù. A denunciare l'episodio Robert Livar, frontman di una big band locale, che ha postato su Facebook l''homework' portato a casa dal figlio definendolo "inaccettabile e disgustoso" e accusando l'istituto di revisionismo storico. Ne e' seguita una polemica, anche online, con decine di reazioni sdegnate, finche' la scuola, la Great Hearts Monte Vista, si e' scusata e ha sospeso l'insegnante. Il compito e' "molto inappropriato e interamente incoerente" con la cultura della scuola, ha commentato su Fb il sovrintendente Aaron Kindel. "Per essere chiari, non c'e' alcun dibattito sulla schiavitù. E' immorale e un crimine contro l'umanità", ha osservato. Anche il manuale di storia e' finito sotto i riflettori e sarà riesaminato ed eventualmente sostituito.