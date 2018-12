Cina lancia sonda per lasco oscuro Luna

GV

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - La Cina ha lanciato nello spazio la prima sonda che proverà a posarsi sul lato nascosto della Luna, precedendo Stati Uniti e Russia. La missione Chang'E-4 - scrivono i media cinesi - è partita dal centro di lancio di Xichang, nella provincia centro- meridionale cinese di Sichuan, alle 02:23 locali (le 19:23 italiane), lanciata da un razzo vettore Lunga Marcia 3B, con destinazione il cratere Von Karman, nel bacino Polo Sud-Aitken, ed è importante per studiare superficie e sottosuolo lunari. Nei piani di Pechino in gennaio qui dovrebbero posarsi una sonda lander e un rover in grado di spostarsi sul suolo lunare, usando come relais per comunicare con la Terra - il lato perennemente nascosto alla Terra della Luna non consente il contatto radio diretto - il satellite Queqiao. Quest'ultimo è stato lanciato in orbita lunare dalla Cina lo scorso maggio, proprio in preparazione di questo allunaggio, il secondo per Pechino dopo il rover poggiatosi sull'emisfero visibile della Luna nel 2013 con la missione Chang'E-3.