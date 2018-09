Caso Regeni Fico in Egitto: «Senza verità rapporti tesi»

IL CAIRO «Solo un punto all’ordine del giorno» del colloquio: la tortura a morte di Giulio Regeni e le indagini che dopo oltre due anni e mezzo devono ora concretizzarsi in un «vero processo», superando il sostanziale «stallo» attuale che rende e renderà i rapporti tra Italia e Egitto «complicati, poco sereni», insomma: «tesi». Nel suo incontro al Cairo col capo di Stato egiziano Abdel Fattah Al Sisi, il presidente della Camera Roberto Fico ha dichiaratamente voluto essere netto e concentrare il proprio peso istituzionale su questo «punto dello Stato italiano», dal quale «non arretreremo mai». Al termine di una visita ufficiale, la quarta di un alto esponente italiano in due mesi dopo il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Fico ha sottolineato che «vogliamo passi avanti» nel caso Regeni. E quella del presidente della Camera si è presentata come una missione dai toni e dal clima ben diverso da quelli che hanno caratterizzato la recente visita in Egitto di Di Maio. «Siamo in una fase di stallo che si deve sbloccare in tempi brevi. Dalle parole bisogna passare ai fatti», ha scritto invece Fico su Facebook al termine della sua missione. E l’Italia vuole passi avanti «in tempi rapidi» e non in quelli «biblici» che si stanno profilando nonostante la Procura di Roma, attraverso un «lavoro eccezionale», abbia trovato «indizi importanti» tra cui nove «nomi» in relazione all’uccisione del ricercatore friulano ormai risalente a inizio 2016, è il messaggio che Fico consegna al Cairo. •