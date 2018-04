Casa Bianca diffonde foto Pompeo-Kim

TAM

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - La Casa Bianca ha diffuso per la prima volta due foto della visita fatta nel weekend di Pasqua da Mike Pompeo, ancora nelle vesti di capo della Cia, in Corea del Nord per discutere il vertice fra Trump e Kim Jong-un. Nelle immagini si vedono Pompeo - insediatosi proprio oggi come segretario di Stato - e il leader nordcoreano che si stringono la mano, all'interno di un palazzo governativo. Quello di Pompeo è stato l'incontro di più alto livello tra Stati Uniti e Corea del Nord dal 2000, quando Madeleine Albright, allora segretario di Stato dell'amministrazione Clinton, si incontrò con Kim Jong-Il, il padre del Kim attuale.