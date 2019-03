Un aereo dell’Ethipian Airlines si è schiantato mentre era diretto a Nairobi. Lo ha comunicato il premier dell’ Etiopia aggiungendo che tutti i 157 passeggeri che erano a bordo sono morti: sarebbero 8 gli italiani, secondo fonti accreditate. Sul volo viaggiatori di 33 diverse nazionalità. Lo rende noto l’emittente locale Ebc.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.