Bruxelles: «Le regole non si cambiano»

BRUXELLES La Commissione europea, per ora, non si muove dalla sua posizione, ma almeno la trattativa potrà ripartire da una base consolidata. I numeri appena inviati a Bruxelles dal ministro dell’Economia Tria saranno guardati con grande attenzione e analizzati. Ma non c’è da farsi molte illusioni. In linea di principio l’atteggiamento della Commissione resta lo stesso: la revisione degli obiettivi di deficit per il 2020-2021 contenuta nella nota d’aggiornamento del Def «non è rilevante ai fini del giudizio sulla manovra 2019». Ma l’esame dei numeri messi ora nero su bianco (a cominciare dalle stime sulla crescita) contribuirà a una valutazione più completa del Def. Bruxelles aveva già fatto una mossa lunedì a Lussemburgo, informando il ministro Tria delle preoccupazioni dell’Europa sulla deviazione dell’Italia dal percorso concordato. Un terreno pericoloso non solo per il Paese ma per tutta la zona euro che rischia di trovarsi coinvolta in una tempesta finanziaria. Il francese Le Maire ha ricordato anche ieri che l’Italia è osservata da tutti. E per la Commissione ridurre il deficit nel 2020 e 2021 non è una soluzione, ma solo una mossa per rassicurare i mercati. Il problema resta il 2019 e quello sforamento nei conti che già esiste, se non si riesce a correggere con l’aggiustamento strutturale di 0,1% chiesto dalla Ue l’anno scorso, rinviato a quest’anno dal governo Gentiloni, e a data da destinarsi dall’attuale esecutivo Conte. Senza l’aggiustamento, secondo Bruxelles, il debito non scenderà ad un ritmo considerato sufficiente dalle regole. Anzi, il timore della Ue è che il debito aumenti, perché le stime di crescita, come già teme Confindustria, potrebbero essere troppo ottimistiche. Del resto, da sempre le stime del Pil fatte dalla Commissione sono più conservative di quelle dei governi, e sono quelle che contano ai fini del giudizio sui conti. Le prossime arriveranno l’8 novembre, e daranno una prima idea dell’impatto delle misure. Fino ad allora il viaggio è lungo. Dopo aver ricevuto la lettera con i numeri aggiornati del Def, la Commissione può ora ricominciare la trattativa sul deficit, sperando che l’Italia inserisca un segnale di buona volontà. La bozza dovrebbe arrivare alla Ue entro il 15, ma è plausibile che sarà lo stesso premier Conte a chiuderla al vertice del 17 e 18 ottobre a Bruxelles. Dopo la consegna ufficiale, la Ue può avviare un primo scambio informale di lettere con il governo, chiedendo modifiche per evitare che si arrivi ad un rigetto formale. Se i suoi appelli cadranno nel vuoto, può bocciarla e chiederne una nuova. •