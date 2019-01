Brexit: per May emendamenti contrapposti

LR

(ANSA) - LONDRA, 28 GEN - Emendamenti contrapposti per condizionare in un senso o nell'altro il piano B di Theresa May sulla Brexit si preannunciano per domani alla Camera dei Comuni: lo confermano i media britannici, sottolineando come i due temi nodali restino da un lato l'ipotesi di un rinvio della data d'uscita del Regno dall'Ue (sostenuta dalle opposizioni e da un pugno di colombe Tory dissidenti); dall'altro la rimessa in discussione del cosiddetto backstop sull'Irlanda del nord (invocata dai falchi 'brexiteers'). La seduta prevede un voto sulle linee che la premier indicherà di voler seguire dopo la bocciatura pesante di metà gennaio della ratifica dell'accordo di divorzio già raggiunto nei mesi scorsi con Bruxelles. Ma si tratterà di un voto transitorio, quasi di una presa d'atto. Ciò che conta sono gli emendamenti.