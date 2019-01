Brexit, nuove voci di rinvio

LR

(ANSA) - LONDRA, 11 GEN - Tornano le voci di un ipotetico rinvio della Brexit, a dispetto delle ripetute smentite della premier britannica Theresa May. A rilanciarle oggi è l'Evening Standard, che cita alcuni anonimi ministri stando ai quali ormai potrebbero non esserci più i tempi per arrivare all'approvazione parlamentare delle sei leggi fondamentali di attuazione del divorzio - inclusa quella sull'immigrazione - entro il 29 marzo, la data fissata ufficialmente per l'uscita del Regno dall'Ue. L'ipotesi del rinvio dovrebbe peraltro passare attraverso una richiesta formale di Londra a Bruxelles di estensione dei termini negoziali previsti dall'articolo 50: eventualità di cui sembra si sia parlato solo in sede di colloqui tecnici.