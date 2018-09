Brasile:accoltellato candidato Bolsonaro

ZC

(ANSA) - SAN PAOLO, 6 SET - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. Secondo fonti del suo partito, Bolsonaro è stato colpito al fegato ma non si teme per la sua vita. La polizia ha detto che l'accoltellatore è stato arrestato.