Bolsonaro non andrà a G20 in Argentina

(ANSA) - BRASILIA, 21 NOV - Il presidente eletto del Brasile Jair Bolsonaro non sarà presente al summit del G20 in programma a Buenos Aires il 30 novembre e l'1 dicembre, al quale parteciperà la delegazione ufficiale brasiliana che sarà guidata dal presidente uscente Michel Temer. Temer ha invitato Bolsonaro ad andare con a lui a Buenos Aires, ma Bolsonaro ha deciso di non partecipare al vertice, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri. Bolsonaro è stato eletto il 28 ottobre scorso, e poche ore dopo il suo futuro ministro dell'Economia, Paulo Guedes, ha annunciato che il suo primo viaggio ufficiale sarebbe stato in Cile, Stati Uniti e Israele, lasciando da parte la tradizione dei nuovi governanti brasiliani di viaggiare prima in Argentina. L'incontro dei capi di Stato e di governo delle venti più importanti economie del mondo si svolgerà la prossima settimana nella capitale argentina.