Attacco a villaggio in Mali, 100 morti

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Un centinaio di persone sono rimaste uccise in un attacco di una trentina di uomini armati nel villaggio di etnia fulani a una ventina di chilometri a sudovest di Bankass, in Mali. Lo riferiscono i media locali, citando dei testimoni secondo i quali il villaggio sarebbe stato completamente raso al suolo. Gli assalitori sarebbero entrati in azione alle 5 di mattina sparando "su tutto ciò che si muoveva, anziani, bambini, donne incinte". Una quarantina in feriti. Altre fonti parlano di una sessantina di morti.