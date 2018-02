Asse tra Roma, Parigi e Berlino «Più unità contro i populismi»

BRUXELLES All’indomani dell’incidente diplomatico con il presidente della Commissione Juncker, Italia Francia e Germania siglano una sorta di patto europeo per contrastare i populismi che serpeggiano in Europa. Il premier italiano Gentiloni gira quindi pagina e nel corso di un vertice informale a Bruxelles tra i 27 Paesi Ue assieme al presidente Macron e alla cancelliera Merkel plaude al lavoro comune su immigrazione e sicurezza, «il modo migliore per lavorare insieme e battere le posizioni populiste e antieuropee». Quello di ieri è stato un vertice interlocutorio ma Gentiloni è ugualmente soddisfatto. E ha spiegato: «Italia, Francia e Germania stanno condividendo una leadership europea sui temi migratori e giocano un ruolo di traino in questa fase delicata di transizione per l’Ue». In particolare parte in salita il confronto tra i 27 sul futuro bilancio dell’Unione per il post-Brexit, una partita che si annuncia più complessa del previsto e che per l’Italia vale oltre 40 miliardi di fondi strutturali. La proposta più controversa l’ha messa sul tavolo la Cancelliera tedesca A Merkel, chiedendo di legare l’erogazione dei fondi alla volontà e alla capacità di accoglienza dei migranti. Un’idea che è stata subito bocciata dai Paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slocacchia) cioè quelli che di fatto si sono rifiutati di prendere la loro quota di richiedenti asilo da Italia e Grecia. Chi invece si è apertamente schierato in favore della proposta Merkel è stato il presidente del Parlamento europeo Tajani: «Noi aspettiamo che i Paesi dell’Est rispettino il principio della solidarietà». Sulla stessa linea il premier Gentiloni: «Le questioni migratorie devono diventare parte fondamentale dell’impegno dell’Ue». Altro nodo cruciale è quello delle risorse. La Brexit causerà un «buco» da 10-15 miliardi l’anno e dal 2021 per far fronte alle nuove sfide sarà indispensabile accrescere i contributi nazionali e trovare nuove risorse che potrebbero venire, ad esempio, dalla «web tax». Ma se le risorse non aumenteranno, scatteranno tagli che metteranno a rischio anche i 40 miliardi di cui ora beneficia l’Italia. Maggiori risultati sono invece stati raggiunti su migranti e sicurezza nel Sahel. L’Ue rafforza la sua presenza in questa regione annunciando un aiuto finanziario pari a 414 milioni di euro. La maggior parte dei sostegni sono rivolti alla forza congiunta antiterrorismo dei cinque Paesi della regione (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger) situati in una zona desertica ai confini con la Libia dove operano trafficanti di droga, di armi e di esseri umani. «Una presenza che si fa sentire fino in Europa e per questo vogliamo rispondere insieme a questa sfida», ha affermato l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, precisando che l’Ue ha deciso di mettere sul tavolo «50 milioni di euro supplementari che si aggiungono ad altri 50». Un summit «molto importante per confermare l’impegno comune Ue in Africa», ha detto Gentiloni in una dichiarazione con Angela Merkel ed Emmanuel Macron. •