Asia Bibi: fonti, è ancora in Pakistan

(ANSA) - LAHORE (PAKISTAN), 9 FEB - Asia Bibi, la cristiana pakistana che è stata scagionata dopo nove anni dall'accusa di blasfemia (per la quale ha rischiato la pena di morte), è ancora in Pakistan: è quanto sostengono fonti della Chiesa locale. È sotto la protezione del governo e nessuno sa esattamente il luogo dove si trova. Secondo quanto appreso nel corso di una missione in Pakistan di Aiuto alla Chiesa che Soffre, si attende che ci siano tutte le condizioni per consentirle l'uscita dal Paese in sicurezza. E' verosimile che la destinazione sia quella già scelta dalle figlie, il Canada. Fino a fine 2018, secondo quanto riferito da testimoni all'ANSA, il marito e le figlie erano a Youhanabad, uno dei quartieri cristiani di Lahore.