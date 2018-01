Ancora sangue in Iran Il bilancio sale a 23 morti

ROMA Le proteste contro il carovita e contro le autorità non si placano in Iran, dove anche ieri notte ci sono state dimostrazioni e violenze che hanno portato alla morte di altri nove manifestanti, facendo salire ad almeno 23 il numero delle vittime. Tra loro anche un bambino di 11 anni e un Guardiano della Rivoluzione, il corpo d’elite del regime, uccisi nella regione centrale di Isfahan, dove numerose sono le città in ebollizione. A fomentare le proteste, ha accusato la Guida suprema, ayatollah Ali Khamenei che ieri per la prima volta dall’inizio delle manifestazioni è intervenuto pubblicamente sulla situazione, sono i «nemici dell’Iran, che hanno rafforzato l’alleanza per colpire le istituzioni» della Repubblica islamica. «Hanno usato diversi strumenti, denaro, armi, politica e spionaggio per creare disordini», ha affermato Khamenei sulla sua pagina web, senza menzionare alcun Paese straniero in particolare. (...)

