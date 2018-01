'Ambasciata Usa a Gerusalemme in 1 anno'

LC

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GEN - Benyamin Netanyahu ha definito "una buona cosa" la decisione Usa di tagliare i fondi all'Unrwa (l'agenzia Onu per i profughi palestinesi) e si è detto fiducioso che Trump sposterà l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme "molto più velocemente di quanto si pensi, probabilmente entro un anno". La mossa Usa - ha detto in viaggio in India ai media israeliani - "è la prima volta di una sfida all'Unrwa, dopo 70 anni. Un'agenzia che perpetua la narrativa palestinese e la cancellazione del sionismo... E' una buona cosa che si siano mossi in avanti e che abbiano sfidato questa istituzione". Per quanto riguarda l'ambasciata, Netanyahu ha sottolineato che "si muoverà molto più velocemente di quanto si pensi, un anno da oggi". (ANSAmed).