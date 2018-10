Via blocco Euro3 per poveri e anziani

RR

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - In Lombardia stop al blocco dei veicoli diesel euro 3 per anziani e persone a basso reddito. Lo ha deciso la giunta regionale, approvando una delibera che aggiorna il piano aria varato a luglio. A beneficiare del provvedimento, che ha validità immediata, sono i veicoli diesel euro 3 appartenenti a soggetti con Isee inferiore a 14 mila euro e quelli di proprietà e condotti da persone che hanno compiuto 70 anni di età, che non devono possedere altri veicoli non soggetti a limitazioni. Potranno circolare, inoltre, i diesel euro 3 delle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al Coni o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o ai veicoli privati utilizzati dagli iscritti alle stesse e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi. Si eviterà così "di penalizzare inutilmente i cittadini" spiega l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo. "Le nuove regole avranno un impatto bassissimo, non superiore al 2%, sull'efficacia delle politiche antismog".