Torna il maltempo sul centro-sud Italia, caratterizzato in particolare dal forte vento che ha provocato danni, disagi e tre vittime. Ad Alvito, vicino a Frosinone, due persone sono morte per il crollo di un muro, causato forse proprio dal maltempo. A Guidonia nel Frusinate un uomo di 45 anni è stato schiacciato nella sua auto dalla caduto di un albero. Due navi si sono scontrate nel porto di Ischia ed altre due sono rimaste arenate sul litorale di Bari. Isolate le Tremiti e le isole del golfo di Napoli, disagi a Capri. A Napoli, madre e figlio, sono state ferite da un albero caduto sull’auto in cui viaggiavano. In Umbria, alcuni alberi sono caduti sulla E45. In Abruzzo, una bufera di neve e vento ha scoperchiato alcuni tetti nella stazione sciistica di Campo Felice.